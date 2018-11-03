Начаты работы по вводу в эксплуатацию второй очереди Крымских ТЭЦ

Симферополь, , 00:14 — REGNUM 1 ноября с очередной инспекционной в Крыму побывал заместитель министра энергетики Андрей Черезов, проверивший ход работ на строящихся Балаклавской и Таврической парогазовых тепловых электростанциях и на модернизируемой Сакской ТЭЦ.

В рамках полученного разрешения Ростехнадзора разрешения, на Балаклавской и Таврической ТЭЦ начаты пусконаладочные работы на энергоблоках второй очереди. Проведены паровые продувки котлов и паропроводов, проверена схема выдачи мощности в энергетическую систему полуострова. Синхронизация прошла успешно, что позволило приступить к следующим этапам работ. Андрея Черезова интересовал и то, как идут работы по устранению замечаний, полученных от Ростехнадзора.

Крымские ТЭЦ находятся под постоянным контролем со стороны министерства энергетики, Андрей Черезов проводит инспекционные поездки ежемесячно, рассчитывая на то, что это позволит прекратить, наконец, постоянные переносы полного окончания строительства. Напомним, что первоначально прием Балаклавской и Таврической в эксплуатацию планировался на 1 сентября 2017 года. В этот раз серьезных замечаний к ходу строительно-монтажных работ не было ни у заместителя министра энергетики, ни у участвовавших в инспекции представителей Ростехнадзора. Крымэнерго, Технопромэкспорта ведут работы в соответствии с вновь установленным графиком.

Ввод в строй обоих очередей Балаклавской и Таврической ТЭЦ, мощность каждой их которых составит по 470 МВт, обеспечит ликвидацию энергетического дефицита Крыма. Газ на обе станции поставляется по магистральному газопроводу Керчь — Севастополь, газоотводы подготовлены для работы обеих очередей элекростанций.