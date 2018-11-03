Завершен очередной этап проверок второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2

Нововоронеж, Воронежская область, , 00:09 — REGNUM 1 ноября успешно завершен очередной этап холодно-горячей обкатки на предпусковом энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2. Как сообщает пресс-служба «Росэнергоатома», была проведена полная проверка герметичной оболочки реактора на плотность и прочность.

Система герметичного ограждения реакторов ВВЭР-1200, относящихся к поколению III+ является локализующей системой безопасности. Она состоит из внутренней и внешней защитных оболочек. Внутренняя выполнена из стальных сплавов и предназначена для предотвращения выхода радиоактивных веществ в атмосферу при тяжелых авариях. Внешняя строится из предварительно напряженного бетона и служит для защиты реакторного оборудования от любых внешних воздействий. На всех фотографиях реакторных зданий АЭС мы видим именно внешнюю часть гермооболочки.

В течение нескольких суток поочередно были выполнены испытания герметичного ограждения реакторного здания на герметичность разряжением (при помощи вытяжной ремонтно-аварийной системы вентиляции) и избыточным давлением (при помощи сверхмощных компрессоров). В гермообъем здания поэтапно подавался сжатый воздух для создания испытательного давления 4,6 кгс/см². Такое давление является избыточным: его параметры выше эксплуатационного. На протяжении всего процесса проводился мониторинг напряженно-деформированного состояния защитной оболочки.

Результаты проведенной проверки показали, что система герметичного ограждения второго энергоблока соответствует всем требованиям, подтвердила свою герметичность и прочность и готова к эксплуатации.

Таким образом, Росатом сделал еще один шаг к физическому пуску уже третьего по счету новейшего реактора ВВЭР-1200. Этот реактор имеет все шансы стать одним из самых массовых на современном этапе развития мирового атомного энергетического проекта.