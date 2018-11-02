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На Украине почти не увеличилась добыча газа

Экономика

Ожидалось, что она вырастет на 5-7% за год

На Украине почти не увеличилась добыча газа
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Бытовой газ

Киев, 2 ноября 2018, 23:03 — REGNUM  За январь-октябрь 2018 года на Украине добыча газа увеличилась на 0,93% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, за указанный период было добыто $17,3 млрд кубометров голубого топлива, из них 12,75 млрд добыла крупнейшая компания Украины по добыче газа «Укргаздобыча». Отмечается, что ранее Ассоциация газодобывающих компаний Украины прогнозировала рост добычи газа в стране в 2018 году на 5−7%.

Напомним, с 1 ноября на Украине повысили цену на газ для населения на 23,5%. Это является условием для получения Киевом кредита от МВФ.

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Газодобыча и транспортировка газа
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