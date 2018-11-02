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Трамп заявил о «значительном прогрессе» торговых переговоров с Китаем

Экономика

Президент США и председатель КНР встретятся на G20 в Аргентине

Трамп заявил о «значительном прогрессе» торговых переговоров с Китаем
Иван Шилов © ИА REGNUM
США и Китай

Вашингтон, 2 ноября 2018, 22:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «значительного прогресса» на переговорах о торговле с Китаем, 2 ноября передает агентство Reuters.

Трамп также подтвердил журналистам в Белом доме, что намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября взаимные комментарии Трампа и Си Цзиньпина по итогам телефонных переговоров «добавили оптимизма» фондовым рынкам.

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Китайско-американские отношения
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