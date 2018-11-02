На Украине начался процесс разделения оператора газотранспортной системы

Киев, , 22:14 — REGNUM На Украине начали процесс разделения оператора газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз», сообщает 2 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, в рамках разделения «Укртрансгаз» создал филиал «Оператор газохранилищ Украины», который будет отвечать за 12 подземных хранилищ газа (ПХГ) общей емкостью 31 млрд кубометров. Планируется, что «Укртрансгаз» полностью разделит два филиала: «Оператор газохранилищ Украины» и «Оператор ГТС Украины». Филиал по работе с газохранилищами начнет полноценную работу с 1 января 2019 года и будет функционировать в составе «Укртрансгаза».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что более десяти иностранных компаний готовы принять участие в управлении ГТС Украины.