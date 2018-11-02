Скандальный ТЦ «Муссон» в Севастополе открыли. Частично

Севастополь, , 21:32 — REGNUM Департамент градостроительства и архитектуры Севастополя выдал разрешение на ввод в эксплуатацию одного из корпусов торгового центра «Муссон», который был закрыт в мае 2018 года из-за нарушений норм пожарной безопасности. Об этом 2 ноября сообщил директор департамента градостроительства и архитектуры Александр Моложавенко.

«Мы выдали разрешение на ввод одного из корпусов ТЦ «Муссон» в эксплуатацию, это третий корпус, тот, который с подземным паркингом. По нему собственники предоставили весь необходимый пакет документов», — отметил чиновник.

По его словам, собственники торгового центра начали реализовывать предложенную им правительством дорожную карту устранения нарушений.

«По остальным корпусам ситуация более сложная, вот только сейчас собственники подают документы на оформление разрешения на строительство. Там нет никаких разрешающих документов, необходимо сделать проект, пройти экспертизу, получить разрешение на реконструкцию цеха в спортивный комплекс, а потом его ввести в эксплуатацию. На 13 ноября у нас назначены публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земли», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ТЦ «Муссон», расположенный на территории бывшего завода площадью в 40 га, был разбит на восемь участков под разными объектами — спортивный комплекс, котельная, теплицы, цеха и непосредственно корпус торгового центра. После закрытия торгового центра в мае этого года жители Севастополя вышли на митинг, протестуя против такого решения властей.

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