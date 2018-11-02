Пятница, 2 Ноября 2018 года
21:34:27 МСК

На Украине открыли офис развития малого и среднего предпринимательства

Экономика

Офис должен способствовать развитию украинского бизнеса

Киев, 2 ноября 2018, 21:06 — REGNUM  Офис развития малого и среднего предпринимательства при министерстве экономического развития и торговли создали на Украине, сообщает 2 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, офис будет давать консультации при ведомстве, а потом станет отдельным государственным органом. Офис будет разрабатывать программы поддержки малого и среднего бизнеса, развивать инфраструктуру поддержки предпринимательства и так далее. В частности, в 2018—2019 годах в регионах страны откроется сеть центров поддержки предпринимательства. Также будет введен механизм частичного гарантирования кредитов.

Напомним, по данным иностранных предпринимателей, на Украине очень сложно вести бизнес из-за всеохватывающей коррупции и рейдерства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить