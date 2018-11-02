Пятница, 2 Ноября 2018 года
21:34:50 МСК

Узбекистан планирует ограничить импорт товаров с Украины

Экономика

И заменить их российскими или узбекистанскими

Узбекистан планирует ограничить импорт товаров с Украины
Иллюстрация: Agroinfo.com
Продуктовая корзина

Ташкент, 2 ноября 2018, 20:06 — REGNUM  Узбекистан может ограничить импорт товаров с Украины, сообщает 2 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, депутаты законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана предложили ответить на «нечестную борьбу» Украины на автомобильном рынке. Так, на данный момент объем импорта с Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт товаров из Узбекистана на Украину. Узбекистанские депутаты предложили ограничить импорт кондитерской и масложировой продукции, лекарств и сахара с Украины и заменить их узбекистанскими или российскими товарами.

Напомним, ранее Киев обвинил Ташкент в том, что экспорт узбекистанских автомобилей наносит вред украинским производителям. В ответ посол Узбекистана на Украине Алишер Абдуалиев заявил, что Киев выдавливает узбекистанских производителей с автомобильного рынка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить