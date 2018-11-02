Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в октябре сократился на 6%

Москва, , 19:53 — REGNUM ПАО «Газпром» в октябре 2018 года экспортировал в дальнее зарубежье 14,9 млрд кубометров газа, что на 6,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда компания экспортировала 15,95 млрд кубометров топлива. Соответствующие данные обнародовала 2 ноября пресс-служба «Газпрома».

При этом за период с января по октябрь «Газпром» экспортировал 164,1 млрд кубометров газа, что на 4,4% выше показателя 2017 года.

Сообщается, что с начала года объём поставок в Германию увеличился на 11,2% (на 4,8 млрд кубометров), в Австрию — на 33,3% (на 2,2 млрд кубометров), в Нидерланды — на 39,6% (на 1,4 млрд кубометров), во Францию — на 8,9% (на 0,9 млрд кубометров).

Поставки в Польшу за десять месяцев выросли на 6,7%, в Венгрию — на 6,5%, в Грецию — на 16,7%, в Чехию — на 7,4%, в Финляндию — на 10,6%, в Данию — на 6,9%.

Согласно данным компании, добыча газа с начала 2018 года составила 408,1 млрд кубометров, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.