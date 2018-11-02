Пятница, 2 Ноября 2018 года
19:52:07 МСК

Россия разрешила ввоз молочной продукции ещё четырёх предприятий Белоруссии

Экономика

Поставки продукции заводов «Милкавита» и «Бабушкина крынка» могут быть возобновлены с 3 ноября

Москва, 2 ноября 2018, 19:28 — REGNUM  Россельхознадзор снимает ранее введённые ограничения на поставки молочной продукции с четырёх белорусских предприятий. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба российского надзорного ведомства.

Как уточняется, с 3 ноября могут быть возобновлены поставки масла, сыра, творога и творожной продукции, а также сухой молочной сыворотки производства ОАО «Милкавита» и трёх филиалов ОАО «Бабушкина крынка» («Быховский», «Славгородский» и Цех по производству сыров в Белыничах).

Вся указанная продукция, поставляемая в Россию, должна быть произведена не ранее 3 ноября, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Сообщается, что данное решение принято Россельхознадзором по итогам состоявшихся 16 и 30 октября консультаций с белорусской стороной и с учётом гарантий, полученных от департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября Россельхознадзор также снял запрет на поставки в Россию продукции УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат», ОАО «Молочный мир» и ГП «Молочный гостинец».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия сняла запрет на ввоз молочной продукции трёх предприятий Белоруссии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Запрет на ввоз молочной продукции Белоруссии в Россию
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить