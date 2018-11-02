Россия разрешила ввоз молочной продукции ещё четырёх предприятий Белоруссии

Москва, , 19:28 — REGNUM Россельхознадзор снимает ранее введённые ограничения на поставки молочной продукции с четырёх белорусских предприятий. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба российского надзорного ведомства.

Как уточняется, с 3 ноября могут быть возобновлены поставки масла, сыра, творога и творожной продукции, а также сухой молочной сыворотки производства ОАО «Милкавита» и трёх филиалов ОАО «Бабушкина крынка» («Быховский», «Славгородский» и Цех по производству сыров в Белыничах).

Вся указанная продукция, поставляемая в Россию, должна быть произведена не ранее 3 ноября, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Сообщается, что данное решение принято Россельхознадзором по итогам состоявшихся 16 и 30 октября консультаций с белорусской стороной и с учётом гарантий, полученных от департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября Россельхознадзор также снял запрет на поставки в Россию продукции УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат», ОАО «Молочный мир» и ГП «Молочный гостинец».

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