В Житомирской области Украины могут начаться янтарные войны — депутат Рады

Житомир, Украина, , 18:53 — REGNUM «На Олевщине Житомирской области конфликт местных жителей с крупными компаниями по добыче янтаря может перейти в противостояние с жертвами». Об этом 2 ноября заявил депутат от фракции «Оппоболок» Юрий Павленко.

«Сейчас в Олевском регионе напряженная ситуация, так как зашли несколько компаний, которые планируют массовую добычу янтаря. Местные жители настроены решительно, чтобы не допустить этого. Чтобы поддержать их и избежать нового противостояния на Олевщине, которое может привести к жертвам среди мирного населения, представители Оппозиционного блока намерены обратиться в правоохранительные органы», — сказал Павленко.

Кроме того, депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал Киев легализовать добычу янтаря. По его словам, ежегодные объемы незаконной добычи «лунного камня» превышают 300 млн долларов.

«Добыча янтаря должна быть легализована — это даст дополнительные поступления в бюджет и ликвидирует коррупцию», — сказал Бойко.

За четыре года пребывания у власти четвертого президента Виктора Януковича и «Партии регионов» (сейчас «Оппозиционный блок») на Украине даже не замечали проблему незаконной добычи янтаря и вырубки леса.

По словам Бойко, в Житомирской области добытчики янтаря превратили в «лунный пейзаж» 5 тыс. гектаров земли, где нет ничего живого.

«Мы воочию убедились, какая это большая проблема. Мы пролетали территорию заповедника, который и заповедником уже не назовешь», — добавил Бойко.

«Объем незаконной добычи янтаря — 300 млн долларов в год. Приплюсуйте сюда 400 млн евро за незаконную вырубку лесов, — и вот вам миллиард долларов, которые правительство ищет за рубежом в качестве кредитов. Легализуйте добычу янтаря, сделайте нормальное законодательство, прекратите контрабанду леса. Ликвидируйте незаконную добычу угля, песка. Есть множество вещей, которые если сделать легальными, то они дадут дополнительные поступления в бюджет, и не надо будет бегать и искать кредиты по миру», — сказал Бойко.

Депутат сообщил, что на незаконной добыче янтаря наживаются украинские правоохранители.

«Государство добывает две тонны янтаря в год, а нелегально добывается более 80 тонн. Килограмм нелегально добытого янтаря стоит 1000 долл., а на бирже в Польше он легализуется и стоит уже 2000 долл. Лицензию на добычу получить практически невозможно, потому что надо собрать кучу бумаг. 30% средств от незаконно добытого янтаря получает тот, кто его добывает, 70% — это «откат» правоохранителям и таможне. Если бы у людей была возможность законно вести этот бизнес, то это бы создало 50 тыс. легальных рабочих мест», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, на Украине ежегодно добывается от 120 до 300 тонн янтаря, но в среднем только 5 тонн добыты легальным путем. Годовой доход от нелегальной торговли камнем составляет 300−400 миллионов долларов. Тем временем политики с завидной регулярностью обещают решить эту проблему.