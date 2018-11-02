Для товаров «Сделано в Удмуртии» создадут мобильное приложение с кэшбеком

Ижевск, , 18:38 — REGNUM Для продукции, выпущенной под торговой маркой «Сделано в Удмуртии», планируется создать программу лояльности. Соответствующее соглашение подписали власти республики с финансово-технической компанией. В мобильном приложении «Сделано в Удмуртии» будут представлены товары производства предприятий республики, которые будут сотрудничать с торговым домом, сообщает портал «Сусанин». Кроме возможности получить кэшбек за совершенные покупки, пользователи будут информированы об акциях, новинках и специальных предложениях.

Новый сервис поможет привлечь новых клиентов и расширить канал сбыта местной продукции. Мобильный сервис планируется запустить в 2019 году, он будет работать на всех популярных платформах.

ИА REGNUM напоминает, 30 октября в республике стартовал предпринимательский форум «Сделано в Удмуртии».

В этом году форум разделен на четыре блока — туризм, инновации, инвестиции и предпринимательство.

В мероприятии принимают участие около 1,5 тыс. человек. Участники обсудят опыт создания региональных туристических брендов, коммерческих туристско-информационных центров, межрегиональных туристических программ, инструменты повышения прибыльности для турагентств, практики поиска и привлечения средств для реализации проектов.