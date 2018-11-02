Североевропейские страны предлагают ужесточить правила еврозоны

Рим, , 18:28 — REGNUM Министры финансов стран Северной Европы выступили с инициативой реформировать правила еврозоны, в частности, сократив фонды, которые могут использоваться для поддержки стран — членов еврозоны, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 2 ноября.

Кроме того, предлагается усилить ответственность стран-членов за их финансовую политику. Страны, обращающиеся за помощью, должны будут предоставлять институтам еврозоны полную информацию о своем бюджете и следовать советам этих институтов.

В числе стран, чьи министры финансов поддерживают такую реформу, — Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Литва, Латвия, Швеция, Нидерланды, Словакия и Чехия.

Итальянские наблюдатели убеждены, что инициатива североевропейских стран направлена в первую очередь как раз против Италии. Правительство страны намерено принять бюджет с дефицитом в 2,4% ВВП, что вызывает нарекания у Еврокомиссии в связи с высоким госдолгом Италии.

В правительстве не намерены слушать комиссаров и считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность. Члены правительства говорят, что страны ЕС должны сами распоряжаться своими деньгами. Сформировавшие правящую коалицию партии намерены добиться успеха и на предстоящих выборах в Европарламент, после чего изменить упомянутые правила. Нынешние инициативы министров финансов могут быть попыткой упредить подобные проявления непослушания.

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