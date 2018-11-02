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Чемезов: в Крыму нужно максимально быстро переоборудовать электросети

Экономика

Это необходимо для завершения строительства Крымского моста и новых трасс

Чемезов: в Крыму нужно максимально быстро переоборудовать электросети
Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
Трансформаторная будка

Симферополь, 2 ноября 2018, 18:03 — REGNUM  В Крыму необходимо в максимально короткие сроки провести переустройство существующих электросетевых объектов для строительства и реконструкции автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, а также развития железнодорожной инфраструктуры на Крымском мосту и подходов к нему. Об этом 2 ноября заявил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании в Крыму.

«Мы со своей стороны, власти Крыма, Росжелдор и ФКУ Упрдор «Тамань» принимаем все необходимые решения для своевременного завершения всех работ», — отметил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября на Крымском мосту запустили грузовое движение. Открытие железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив планируется в декабре 2019 года.

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Электроэнергетика
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