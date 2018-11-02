Из бюджета Киргизии выдано более 294 млн рублей стимулирующих грантов

Бишкек, , 18:02 — REGNUM В январе — октябре 2018 года республиканский бюджет Киргизии профинансировал по статье «Стимулирующие гранты» 210 проектов на 311,7 млн сомов (более 294 млн рублей), что составляет 87,8% от плана на текущий год. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

Джалал-Абадская область получила наибольшее финансирование — около 71,6 млн сомов (свыше 67,5 млн рублей).

71,6 млн сомов (свыше 67,5 млн рублей). Ошская область — около 52,8 млн сомов (49,8 млн рублей),

Нарынская область — более 41,7 млн сомов (около 39,4 млн рублей),

Иссык-Кульская область — свыше 41,5 млн сомов (около 39,2 млн рублей),

Чуйская область — более 38 млн сомов (около 35,9 млн рублей) и

Баткенская область — более 36,2 млн сомов (свыше 34,1 млн рублей).

Замыкает список Таласская область Киргизии, которой на стимулирующие гранты предоставлено лишь чуть больше 29,8 млн сомов (28,1 млн рублей).

Выделенные из бюджета деньги потрачены:

на 54 проекта, связанных со школами

на 49 проектов, связанных с детскими садами

на 16 проектов, связанных с объекты культурного значения

на 30 проектов, связанных с объектами спортивного назначения

на 15 проектов, связанных с объектами здравоохранения

на 36 проектов, связанных с объектами инженерно-коммуникационной инфраструктуры

инфраструктуры на 10 проектов, связанных с объектами административного значения и прочие нужды

ИА REGNUM напоминает, что согласно планам министерства финансов Киргизии, в 2018 году за счет стимулирующих грантов из республиканского бюджета будут реализованы 213 проектов в регионах республики на 506,9 млн сомов (более 478,2 млн рублей по текущему курсу).

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