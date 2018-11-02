Голодец посоветовала крымским властям сосредоточиться на спорте

Симферополь, , 17:58 — REGNUM Крымским властям необходимо уделить особое внимание развитию спортивной инфраструктуры. Об этом 2 ноября заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам совещания по спортивным, культурным и туристическим объектам ФЦП развития Крыма 2 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мною дано поручение уделить теме спорта особое внимание. Мы подумаем, как выделить дополнительные средства для его развития на территории полуострова, потому что спортивная инфраструктура здесь хромает», — отметила Голодец.

По её словам, в республике должны быть качественные и доступные для жителей региона и для туристов спортивные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что по ряду объектов федеральной целевой программы развития Крыма есть отставание от графика, которое, связанно, как с объективными, так и субъективными причинами.

«Есть вопросы к отдельным должностным лицам, однако шансы на то, чтобы «вытащить» эти объекты есть», — подчеркнул глава РК.

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