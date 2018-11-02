Проблемы Воронежского стеклотарного завода стали уголовным делом

Воронеж, , 17:50 — REGNUM В Воронеже возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями на местном стеклотарном заводе — филиале ООО «РАСКО». Об этом ИА REGNUM 2 ноября сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

По версии следствия, «неустановленные лица, выполняющие управленческие функции в ООО «РАСКО», умышленно не оплачивали поставки газа для воронежского филиала предприятия — Воронежского стеклотарного завода. Деньги не переводились с ноября 2017 по 3 мая 2018 года, в итоге предприятие задолжало ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 83 млн рублей. По данным следствия, доход от работы воронежского филиала компании был направлен «на личные цели учредителей и руководителей указанной организации».

В итоге 3 мая ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» ввел полное ограничение поставки газа в филиал ООО «РАСКО» — «Воронежский стеклотарный завод». Это привело к полной остановке работы предприятия, неисполнения заказов по поставке продукции. Более того, считают воронежские следователи, руководство компании, зная о ситуации в воронежском филиале, не приняли мер по сокращению штата либо увольнению сотрудников с выплатой зарплаты. В итоге перед сотрудниками Воронежского стеклотарного завода образовалась задолженность по зарплате на 35 млн рублей, а число сотрудников сократилось с 337 до 14.

В настоящее время следователями СК во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведены обыски у учредителей ООО «РАСКО» на территории Владимирской и Нижегородской областей, на самом предприятии. Было изъято около миллиона рублей, документы, которые свидетельствуют о выводе средств со счетов организации вместо выплаты долгов по зарплате. Следователями СК наложен арест на имущество ООО «РАСКО» балансовой стоимостью порядка 400 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский стеклотарный завод — филиал ООО «РАСКО» работал в регионе с 5 октября 2000 по 3 мая 2018 года. О финансовых проблемах Воронежского стеклотарного завода стало известно весной этого года. В конце мая было объявлено о консервации производства, затем объявили о возобновлении работы, но, как выяснилось, ненадолго. В сентябре ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» заявило о планах направить заявление в суд о признании банкротом ООО «Раско».

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