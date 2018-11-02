Россия предоставит Кубе кредит в €38 млн

Москва, , 17:39 — REGNUM Россия может предоставить Кубе кредит по линии военно-технического сотрудничества на сумму 38 млн евро. Об этом 2 ноября сообщил замминистра финансов России Сергей Сторчак по окончании переговоров российского лидера Владимира Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

По его словам, в первой половине ноября в Москву прибудет делегация из Гаваны, отвечающая за военно-техническое сотрудничество, и в ходе этого визита может быть подписан соответствующий договор.

Сторчак отметил, что в вопросе предоставления кредита ещё остаются некоторые несогласованные моменты, но в ближайшие время их планируется урегулировать.

Напомним, неделей ранее газета «Коммесантъ» сообщила, что Россия планирует предоставить Кубе кредит на закупку российской бронетехники и, возможно, авиации. Также сообщалось, что Москва и Гавана обсуждают общие экономические проекты, которые будут финансироваться из других источников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что тема переговоров по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Кубой постоянно фигурирует в повестке дня, но при этом отказался говорить о деталях, отметив, что это «достаточно чувствительная область сотрудничества».

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