Пятница, 2 Ноября 2018 года
19:53:12 МСК

Fitch Ratings подняло рейтинг «Украинских железных дорог»

Экономика

Компания вышла из преддефолтного состояния на уровень «существенной недостаточности кредитоспособности»

Fitch Ratings подняло рейтинг «Украинских железных дорог»
Mr.kombrig
Поезд «Украина»

Киев, 2 ноября 2018, 18:22 — REGNUM  Экономический рейтинг «Украинских железных дорог» (УЖД) был повышен международным рейтинговым агентством Fitch Ratings с «CCC"/"RD» до «B-», сообщает 2 ноября УНИАН.

Как заявил исполняющий обязанности главы УЖД Евгений Кравцов, компания поднялась в рейтинге меньше чем за два года. По мнению Кравцова, это «разворот компании на 180 градусов».

За первое полугодие 2018 года УЖД получила прибыль более 400 млн гривен ($14,21 млн), а кредитный портфель компании уменьшился более чем на 10%.

Напомним, рейтинг «CCC» означает, что в компании возможен дефолт, а рейтинг «RD» — что существует ограниченный дефолт. Рейтинг «B-» означает «существенно недостаточный уровень кредитоспособности».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международные экономические рейтинги
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить