Региональных чиновников в РФ заставляют стать «людоедами» — Делягин

Москва, , 17:18 — REGNUM Власти российских регионов едва ли позволят себе не выполнять рекомендации Минфина РФ, даже если эти рекомендации не учитывают реалий российской социально-экономической ситуации, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя полезность рекомендаций Минфина РФ по повышению доходности региональных бюджетов.

«Часть рекомендаций разумна, но она слабо учитывает реалии России, — сказал Делягин. — Кроме того, рекомендация в условиях абсолютной зависимости региональных бюджетов от федерального центра — это требование. Если местные власти такую рекомендацию не выполнят, получат меньше трансфертов. Это (рекомендации Минфина РФ) требование заняться людоедством».

Также Делягин уточнил, что некоторые главы регионов могут отказаться от выполнения этих рекомендаций.

«[Мэр Москвы Сергей] Собянин может отказаться — у него профицитный бюджет, — сказал Делягин. — А если вы Забайкальский край, то вам никуда не отвертеться. Более того, многие регионы зависят от трансфертов даже при хорошем финансовом положении».

Также Делягин признал, что некоторые из рекомендаций Минфина предлагают правильные меры, но их реализация затруднительна из-за того, что они игнорируют реалии социально-экономической политики федерального центра.

«Какой смысл, например, создавать бизнес-парки, когда ставка по кредиту в несколько раз выше официальной инфляции? — поинтересовался Делягин. — Кто этот кредит может взять? Какой смысл поддерживать сельское хозяйство, когда денег на эту поддержку в региональном бюджете нет?»

Напомним, как стало известно 2 ноября, Минфин РФ выпустил рекомендации для региональных властей РФ, которые якобы должны помочь им повысить доходность местных бюджетов. В списке этих ценных советов призывы легализовать деятельность трудовых мигрантов, выявлять тех, кто сдаёт свою квартиру в аренду, но не платит при этом налогов, повышать налоги на имущество, транспортный налог на мощные автомобили.