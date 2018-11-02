Голодец поставила Крыму «удовлетворительно» за реализацию ФЦП

Симферополь, , 17:14 — REGNUM Темп реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя можно оценить, как «удовлетворительный». Об этом 2 ноября заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам совещания по спортивным, культурным и туристическим объектам ФЦП.

«Мы говорили о самых сложных объектах, и коллеги уверили и показали очень чёткие планы доведения до конца этих объектов и реализации программы ФЦП. Темпы удовлетворительные, но есть риски. Мы поговорили отдельно по каждому объекту. Надеюсь, к концу года увидим положительный результат — введённые объекты», — подчеркнула вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября по подозрению в получении взятки был задержан и взят под стражу крымский вице-премьер Виталий Нахлупин, который отвечал за реализацию ФЦП на полуострове.

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