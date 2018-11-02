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Голодец поставила Крыму «удовлетворительно» за реализацию ФЦП

Экономика

Вице-премьером выразила надежду на то, что местные власти ещё успеют наверстать упущенное

Голодец поставила Крыму «удовлетворительно» за реализацию ФЦП
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Полный Голодец

Симферополь, 2 ноября 2018, 17:14 — REGNUM  Темп реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя можно оценить, как «удовлетворительный». Об этом 2 ноября заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам совещания по спортивным, культурным и туристическим объектам ФЦП.

«Мы говорили о самых сложных объектах, и коллеги уверили и показали очень чёткие планы доведения до конца этих объектов и реализации программы ФЦП. Темпы удовлетворительные, но есть риски. Мы поговорили отдельно по каждому объекту. Надеюсь, к концу года увидим положительный результат — введённые объекты», — подчеркнула вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября по подозрению в получении взятки был задержан и взят под стражу крымский вице-премьер Виталий Нахлупин, который отвечал за реализацию ФЦП на полуострове.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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