Для легализации в РФ всех трудовых мигрантов нужны войска – версия

Москва, , 17:17 — REGNUM Чиновники из Минфина РФ должны понимать, что для легализации в России всех трудовых мигрантов может понадобиться проведение войсковой операции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую рекомендацию, «спущенную» Минфином РФ властям российских регионов.

«Обложить налогом нелегальных трудовых мигрантов — легализовать их? — риторически поинтересовался Делягин. — Прекрасно! А люди из Минфина РФ понимают, что даже в Москве это может потребовать войсковой операции? Даже в километре от Кремля это может потребовать войсковой операции. А что там говорить про забайкальскую степь или про сибирскую тайгу! В Пермском крае, по-моему, граждане Российской Федерации просто переехали джипом сотрудника милиции, и им за это ничего не было. А ведь это относительно цивилизованные места! Где здесь согласование деятельности хотя бы с Росгвардией? Я уже не говорю про борьбу с коррупцией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ разработал рекомендации для российских регионов, следование которым должно помочь им увеличить доходность местных бюджетов. В этом списке крайне спорных советов есть и тот, согласно которому региональным властям надлежит усилить работу по легализации трудовых отношений с иностранцами.

Кроме того, Минфин рекомендует поддерживать средний и малый бизнес, развивать систему «одного окна» для предпринимателей и вести работу по выявлению неиспользуемых земель.