Конгрессмен объяснил хорошие экономические вести налоговой политикой Трампа

Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Налоговая политика Донольда Трампа стала причиной позитивных изменений в американской экономике, пишет в твиттере конгрессмен-республиканец Джим Джордан.

Налоговая политика Трампа — один из главных аргументов его оппонентов, утверждающих, что он заботится исключительно о миллиардерах, забывая простого американца. Джим Джордан считает иначе:

«Когда вы срезаете налоги и уменьшаете регулирование, происходят хорошие вещи: — Экономический бум.— Рост числа рабочих мест.— Самый низкий уровень безработицы за 40 лет. А теперь мы видим и 3,1% роста заработной платы. Семьи могут удержать больше из заработанных ими денег, а теперь они зарабатывают больше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время состояние американской экономики является «лучшим в истории», на что Барак Обама напомнил ему: к тому моменту, как предшественник Трампа покинул Белый дом, в стране «уже начала повышаться зарплата». Трамп также предложил снизить на 10% подоходный налог для людей со средним доходом, подчеркивая, что речь идет не о бизнесе, а именно об обычных американцах.