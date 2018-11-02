Автомобильное движение в РФ сделают недоступным для небогатых граждан?

Москва, , 17:16 — REGNUM В регионах РФ нельзя облагать повышенным налогом машины, если от их наличия зависит выживание людей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя рекомендацию Минфина РФ (адресованную региональным властям), в котором содержится призыв повысить транспортный налог на мощные автомобили.

«Рекомендация облагать повышенным налогом мощные машины понятна, — сказал Делягин. — Но это касается регионов, для которых мощная машина не является условием выживания. Это касается Москвы, где мощная машина — признак статуса, показного потребления, роскоши. Это касается регионов с развитой дорожной сетью. Но для Урала и регионов за Уралом мощная машина — это часто условие для выживания. Во-вторых, это старые корейские и японские джипы. Вы не можете облагать повышенным налогом то, что является условием выживания».

Кроме того, Делягин раскритиковал и другую рекомендацию Минфина РФ, авторы которой призвали руководство российских регионов развивать сеть платных автодорог.

«Платные дороги? Там, где есть дублёры (то есть дороги, по которым можно проехать бесплатно), платные дороги уже построили, — сказал Делягин. — Значит, речь идёт о том, чтобы делать платные дороги там, где нет дублёров. Замечательно, мы повышаем цены на бензин своим налоговым манёвром и тут же требуем, чтобы появились платные дороги? Я правильно понимаю, что в РФ вводится запрет на автомобильное движение для немиллионеров?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, помимо повышения транспортных налогов и строительства платных трасс, ведомство Антона Силуанова предложило регионам развивать сеть платных парковок и систему видеофиксации нарушений на дорогах. Ещё одно назидательное наставление — это выявлять незарегистрированные водные транспортные средства и взимать с их владельцев налоги.