В Таджикистане повысятся штрафы, налоги и пошлины

Душанбе, , 16:56 — REGNUM Размер показателя для расчетов в Таджикистане в 2019 году повысится на 10% — с 50 до 55 сомони (с 348,4 до 383,2 рубля), согласно проекту закона «О Госбюджете Таджикистана на 2019 год», утвержденному правительством 30 октября. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Показатель для расчетов в Таджикистане с 1 июля 2008 года заменяет такое понятие, как минимальна заработная плата. Используется для исчисления налогов, штрафов, пошлин и иных обязательных платежей, а также соцпособий и надбавок.

Сумма этого показателя устанавливается ежегодно с учетом уровня инфляции. Так, в 2015 году она была установлена в размере 40 сомони (278,7 рубля по курсу ЦБ РФ на сегодня), с 2017 повысилась и составила 50 сомони.