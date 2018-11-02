Снижение пенсионного возраста в Италии приурочат к Рождеству

Рим, , 16:50 — REGNUM В бюджете Италии заложены средства на снижение пенсионного возраста и начало выплат дохода от гражданства, а регулирующие нормы будут введены специальным декретом правительства, который будет опубликован накануне Рождества или сразу после него, заявил в пятницу, 2 ноября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает Corriere della Sera.

Снижение пенсионного возраста и доход от гражданства — основные социальные предвыборные обещания сформировавших правящую коалицию партий. Финансирование этих программ увеличит дефицит бюджета страны, что вызывает нарекания со стороны Еврокомиссии, но правительство страны не намерено отказываться от своих планов.

Сейчас пенсионный возраст в Италии в среднем составляет 67 лет, новые правила предусматривают введение «квоты 100»: на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не менее 100, возраст которого не менее 62 и стаж — не менее 38 лет.

Выплата по доходу от гражданства должна будет составлять 780 евро (на первом этапе, возможно, меньше). По плану правительства, ни один гражданин страны не должен будет иметь дохода ниже этой суммы.

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