Центробанк отозвал лицензии у страховых компаний «Якорь» и «Русстар»

Москва, , 16:49 — REGNUM Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление страхования у компании «Якорь» и лицензии на осуществление посреднической деятельности у страхового брокера «Русстар», сообщает пресс-служба регулятора.

Как уточняется, лицензия у САО «Якорь» отозвана в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства по предписанию Центробанка.

ООО «Страховой брокер «Русстар» лишено лицензии в связис неустранением в нарушений страхового законодательства, а также неоднократным непредоставлением отчетности регулятору.

Страховое акционерное общество «Якорь» действовало на рынке с 1991 года, страховой брокер «Русстар» — с 2012 года.