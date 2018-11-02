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Центробанк отозвал лицензии у страховых компаний «Якорь» и «Русстар»

Экономика

Лицензии у компаний отозваны из-за нарушений страхового законодательства

Москва, 2 ноября 2018, 16:49 — REGNUM  Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление страхования у компании «Якорь» и лицензии на осуществление посреднической деятельности у страхового брокера «Русстар», сообщает пресс-служба регулятора.

Как уточняется, лицензия у САО «Якорь» отозвана в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства по предписанию Центробанка.

ООО «Страховой брокер «Русстар» лишено лицензии в связис неустранением в нарушений страхового законодательства, а также неоднократным непредоставлением отчетности регулятору.

Страховое акционерное общество «Якорь» действовало на рынке с 1991 года, страховой брокер «Русстар» — с 2012 года.

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Отзыв лицензий у банков
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