Рогунская ГЭС — тормозящий фактор развития Таджикистана

Душанбе, , 16:44 — REGNUM Из истории строительства

Строительство Рогунского гидроузла на реке Вахш стартовало еще в 1976 году. ГЭС, проектная высота которой составляла 335 метров, должна стать верхней ступенью каскада. По факту плотиной станет скала, внутри которой пророют тоннели и машинные залы. Общая протяжённость тоннелей и штолен составляет 75 км. В полную мощность станция должна производить 3,6 ГВт электричества, что само по себе рекордная цифра для Центральной Азии. Однако проект заморозили в 1990-х годах. Только в 2004 году правительство Таджикистана заключило соглашение с «Русалом» о достройке ГЭС. Однако компания Олега Дерипаски в итоге отказалась от проекта.

Катастрофические последствия от строительства Рогуна

Вопрос строительства Рогунской ГЭС в высокогорном Таджикистане являлся в СССР одним из самых спорных. Проект вызывал серьёзные опасения у советских специалистов-гидрологов и сейсмологов.

Серьезной угрозой для безопасности станции является сейсмическая активность в регионе. В районе строительства не раз фиксировались землетрясения силой в 6−7 баллов по шкале Рихтера (максимальный балл — 9). Советские учёные не раз высказывали опасения, что в случае повторения сильных толчков плотина может быть повреждена или разрушена. Это в свою очередь приведет к сходу огромного количества воды на густонаселённые районы в дельте реки Амударья.

Кроме того, неоднократно эксперты говорили, что Рогунская ГЭС находится в зоне оползневых и селевых процессов, мощность которых может накрыть станцию, не дав её персоналу шансов спастись, и, более того, за считанные минуты выведет станцию из строя.

Весомым аргументом против реализации проекта стал фактор пролегания под Рогуном крупного тектонический разлома, заполненного каменной солью (не надежное основание). При прорыве дамбы Рогуна катастрофы как в странах низовья, так и в самом Таджикистане не избежать. В зоне риска находятся несколько миллионов человек.

С изменением политической карты региона и обретением республиками независимости остро стал вопрос водопользования. Строительство плотины под станцию в долгосрочной перспективе резко меняло режим стока рек Вахш и Амударья — основных водных артерий региона. Маловодье в весеннее и летнее время и излишние потоки воды зимой и осенью наносят непоправимый урон экономикам стран низовья.

Особенно остро в этом разрезе стоит вопрос обеспечения водой сельхозугодий. Нехватка воды для сельского хозяйства может привести к банальному дефициту продовольствия и его подорожанию, что негативно отражается на социальном благополучии простого населения.

В современных реалиях для стран низовья, в частности, Узбекистана, проблема заключается в том, что строительство ГЭС нанесет ощутимый ущерб сельскому хозяйству. В 2012 году в научно-популярном журнале «Евразийская география и экономика» учёные из США Томас ДеСаттера и Джей Лейч опубликовали исследование о рисках строительства Рогунской ГЭС. По данным учёных, площадь сельскохозяйственных угодий в Хорезмской области может уменьшиться на 17,7%, а в республике Каракалпакстан — на 14,6%. В результате этого производство хлопка в республике Каракалпакстан может сократиться на 18%. Изменится ситуация с сельским хозяйством и в других регионах Узбекистана. Например, изменение объемов забора воды в Сурхандарьинской области приведет к потере 12 миллионов долларов доходов от сельского хозяйства области ежегодно.

Подрядчики бегут, инвесторы не хотят вкладываться — Таджикистану важны рекордные цифры

Отказ «Русала» продолжить строительство был связан с предложением снизить высоту плотины на 50 метров, что не оказало бы особого влияния на мощность станции. Но таджикская сторона опротестовала предложение. В итоге россияне отказались от этого амбициозного проекта.

В 2010 году подрядчиком проектных работ стала финская Poyry, а к инвестированию привлекли Всемирный банк. Однако международные эксперты предложили уменьшить высоту плотины еще больше — до 170 м, и власти Таджикистана отказались от услуг и Всемирного банка.

«Для них принципиально возвести ГЭС именно как самую крупную в Средней Азии, это не только экономический, но и политический проект», — рассказал источник ozodlik.org, близкий к проекту.

Денег нет — амбиции живы

Проект достройки Рогунской ГЭС оценен в 36,6 млрд таджикских сомони или $3,9 млрд.

Таджикские власти республики несколько лет назад обещали запустить первые три гидрогенератора мощностью 600 МВт до конца 2018 года. Однако сейчас анонсировано о запуске лишь одного генератора.

Экономика Таджикистана не способна самостоятельно потянуть столь дорогостоящий объект. В 2010 году власти принудили своё население скупать акции ОАО «Рогунская ГЭС» населению. Кроме того, акции выставили на торги иностранным инвесторам.

Допэмиссия за счет привлечения в США и Европе гарантированных бюджетом займов позволила увеличить к 2018 году уставный капитал с $0,6 млрд до $1,5 млрд. Это всего лишь половина необходимой суммы.

Между тем власти Узбекистана неоднократно призывали к коллегиальному решению проблемы строительства Рогунской ГЭС, так как реализация проекта затрагивает интересы не только Таджикистана, но и сопредельных стран бассейна реки Амударья: Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Таджикской стороне также предлагался международный формат решения рогунской проблемы с участием экспертного и научного сообществ всех заинтересованных сторон.

Елена Югова