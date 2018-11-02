Рост ВВП Украины в третьем квартале замедлился

Киев, , 17:21 — REGNUM В третьем квартале 2018 года рост ВВП Украины замедлился до 3,1%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, во втором квартале 2018 года рост ВВП Украины составил 3,8%. Снижение роста ВВП произошло из-за сокращения производства сельхозпродукции, сдерживания роста промышленного производства, а также уменьшения экспорта. Отмечается, что денежные переводы трудовых мигрантов из других стран на Украину продолжают расти.

Напомним, прогнозируемый НБУ рост ВВП Украины в 2018 году — 3,4%, уровень инфляции — 10,1%. Правительство ожидает рост ВВП на уровне 3,2%, а уровень инфляции — 9,9%. Показатели прогноза МВФ: рост ВВП — 3,5%, инфляция — 9%. Всемирный банк придерживается того же прогноза, что и МВФ, по росту ВВП Украины, но при этом прогнозирует инфляцию на уровне 10%.