Пятница, 2 Ноября 2018 года
18:10:38 МСК

Рост ВВП Украины в третьем квартале замедлился

Экономика

На 0,7 п. п

Киев, 2 ноября 2018, 17:21 — REGNUM  В третьем квартале 2018 года рост ВВП Украины замедлился до 3,1%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, во втором квартале 2018 года рост ВВП Украины составил 3,8%. Снижение роста ВВП произошло из-за сокращения производства сельхозпродукции, сдерживания роста промышленного производства, а также уменьшения экспорта. Отмечается, что денежные переводы трудовых мигрантов из других стран на Украину продолжают расти.

Напомним, прогнозируемый НБУ рост ВВП Украины в 2018 году — 3,4%, уровень инфляции — 10,1%. Правительство ожидает рост ВВП на уровне 3,2%, а уровень инфляции — 9,9%. Показатели прогноза МВФ: рост ВВП — 3,5%, инфляция — 9%. Всемирный банк придерживается того же прогноза, что и МВФ, по росту ВВП Украины, но при этом прогнозирует инфляцию на уровне 10%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить