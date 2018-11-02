«Опасная ситуация» — Хазин о буме потребительских кредитов в РФ

Москва, , 16:46 — REGNUM Рост потребительских кредитов в РФ создает опасную ситуацию, поскольку в стране падает жизненный уровень населения, заявил 2 ноября экономист Михаил Хазин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Жизненный уровень населения в целом падает. Покупательная способность зарплат тоже падает, а дороговизна растет. Причем растет довольно сильно, и мы видим это на примере ЖКХ. Очень тяжело родителям. Сколько заставляют платить в школах — это запредельно. Полуофициально, [бороться] невозможно. Люди вынуждены [брать в долг]», — сказал он.

По мнению Хазина, первая и основная проблема — это микрофинансовые организации. С банковскими кредитами ситуация лучше.

«У нас экономическая модель капиталистическая. В капиталистической модели мы все покупаем в кредит. Логика именно кредитная. Очень часто цены, если вы платите наличными, не всегда, но бывает, оказываются выше, чем если вы платите по кредитным схемам. И это вполне целенаправленная политика», — считает экономист.

И с этим ничего нельзя сделать, полагает Михаил Хазин, но, поскольку падает жизненный уровень населения, «это очень опасная ситуация».

«Когда люди берут кредиты под низкие ставки, для экономики это хорошо», — заявил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Хазин отчасти не согласился:

«В нашей стране это не всегда хорошо, потому что подавляющее число товаров бытовой техники импортные. У нас нет внутреннего производства».

По данным бюро кредитных историй, в третьем квартале 2018 года граждане России взяли рекордный за пять лет объём потребительских кредитов. Так, в исследовании БКИ «Эквифакс» говорится о 4 млн взятых кредитов на сумму 729 млрд рублей.