Лицемерие Минфина РФ вызывает недоумение — Михаил Делягин

Москва, , 16:40 — REGNUM Минфин РФ организовал в стране чудовищный бюджетный кризис, а потом учит регионы, где бы они могли взять деньги, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября, комментируя появление рекомендаций, выпущенных Минфином РФ, которые, если верить чиновникам из ведомства Антона Силуанова, могли бы помочь местным властям пополнить свои региональные бюджеты.

«Они (рекомендации — прим. ИА REGNUM ) были отработаны на 10 регионах, причём эти 10 регионов, насколько я понимаю, являются высоко — или среднеобеспеченными», — сказал Делягин.

Кроме того, он уточнил, что некоторые из этих рекомендаций едва ли помогут региональным властям серьёзно повысить благосостояние региона. Это, например, касается совета выявлять случаи сдачи квартир в аренду без уплаты налогов.

«Понятно, что имеет смысл ловить тех, кто нелегально сдаёт квартиры в Москве, но совершенно бессмысленно делать это, например, в Угличе, — сказал экономист. — На поиски должников вы потратите большую сумму, нежели сумма недоплаченного налога. У меня вообще вызывает недоумение лицемерие Минфина РФ. С одной стороны, он организует чудовищный бюджетный кризис в регионах, а с другой, мы имеем ситуацию, когда федеральный бюджет захлёбывается от денег и не знает, куда их девать. В прямом смысле слова».

Делягин обратил внимание на то, что в федеральном бюджете лежат без движения (на 1 октября 2018 года) 9,4 трлн рублей.

«И в это же самое время почти все региональные бюджеты (за редчайшим исключением) испытывают отчаянную, катастрофическую нехватку денег на самое необходимое, — добавил он. — Это касается абсолютного большинства российских регионов. И проблема здесь не в качестве губернаторов, а в политике Минфина. Минфин стягивает деньги со своей страны, складывает в бюджет и раздаёт по копеечке, а потом начинает учить региональные власти тому, где бы они могли брать деньги. Это то же самое, как если бы Мария-Антуанетта открыла курсы для бедных, как правильно готовить пирожные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, другой эксперт, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, назвал предложенные Минфином рекомендации анекдотическими, поскольку в регионах всё равно нет средств на то, чтобы выполнить адресованные им советы. Кроме того, он указал, что само российское законодательство выстроено таким образом, что де-факто не даёт регионам зарабатывать.

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