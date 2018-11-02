Распродажа трусов и носков: дело чулочно-трикотажной фабрики в Чувашии

Чебоксары, , 16:26 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» выставляется на продажу продукция предприятия. Общая стоимость предлагаемого чулочно-трикотажной продукции оценивается в довольно скромные 2,8 млн рублей, если учитывать многомиллионную задолженность предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Конкурсный управляющий чулочно-трикотажной фабрики уведомил о продаже готовой продукции должника. Согласно документу, на продажу выставляется 331 наименование продукции общей балансовой стоимостью 2 814 686,77 рублей. Это брюки, джемперы, кальсоны, жакеты, колготки, комбинезоны, майки, носки, платья, пижамы, ползунки, трусы, фуфайки, халапы, шапки, юбки и другая продукция.

«Путём заключения прямых договоров купли-продажи без проведения торгов по цене, не ниже балансовой стоимости, а при отсутствии балансовой стоимости — по цене наибольшего предложения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года по заявлению налоговой службы в отношении ООО «ЧТФ» определением Арбитражного суда Чувашии была введена процедура наблюдения. УФНС по Чувашии просила признать общество несостоятельной (банкротом), включить в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам в бюджет 12 652 826 рублей 88 копеек. В сентябре 2018 года процедура наблюдения прекращена, суд признал общество признано несостоятельным (банкротом).

Напомним, одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк. Согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника».

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