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Нежелание правительства РФ видеть реальность приближает беду

Экономика

Борьба за бюджет любой ценой повышает риск слома системы

Нежелание правительства РФ видеть реальность приближает беду
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва, 3 ноября 2018, 12:33 — REGNUM  Действия экономического блока России направлены на пополнение бюджета любой ценой. Вот только можно ли считать такой подход разумным, если результатом его становится общественная и экономическая разруха? Об этом рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Дешевые долларовые кредиты, бывшие в России основой благополучия экономики нулевых годов, ушли и никогда больше не вернутся, но экономический курс правительства РФ не собирается меняться из-за изменившейся реальности. Поставив во главу угла наполнение бюджета, российские либералы у власти решили наполнить его, используя любые возможности — а возможностей остается не так уж и много, всё чаще дело сводится к сокращению социального обеспечения.

Но как же экономические трудности, которые предсказывает глава правительства Медведев, — они тоже должны быть восприняты россиянами с пониманием? Ведь бесконечно напрягать ситуацию невозможно, и как не скрывай растущее социальной напряжение за обтекаемыми формулировками, отменить его не получится.

Читайте статью Фальшивая цель правительства России и другие публикации Александра Халдея о российской политике.

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