Вкладчики уходят из банков: кто — на биржу, кто — в кубышку

Москва, , 16:10 — REGNUM Покупательская способность населения падает, люди меньше зарабатывают, и, как следствие, меньше тратят и откладывают, считает председатель правления Веста Банк Виктор Жидков.

Ранее было опубликовано исследование агентства «РИА Рейтинг», в котором на основании анализа отчетности 411 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения, говорится о рекордном с 2014 года снижении объема вкладов. Объем вкладов физических лиц в III квартале снизился как в номинальном, так и в реальном выражении.

«По моим ощущениям, вклады снижаются из-за непозитивных настроений населения. Об этом можно судить по нескольким признакам. Снижается средний чек у ритэйлеров, значит, жители России стали меньше тратить.

Это не означает, что они стали больше накапливать, это, скорее, говорит о том, что покупательская способность населения падает. Экономика не растёт такими темпами, чтобы всё больше и больше увеличивать реальные зарплаты. Инвестиционные ожидания в связи с волатильностью валют тоже способствуют пессимистическим настроениям.

Накоплений домохозяйств становится меньше. Я бы назвал еще несколько факторов, которые привели к снижению вкладов в этом году — это дедолларизация, то есть снижение валютных вкладов в банках; попытка защитить свои инвестиции от возможного изъятия — это страхи, которые формируются у людей, благодаря жизненному опыту.

Конечно, вероятность изъятия валютных вкладов очень мала, однако выступления в СМИ лидеров мнений и недоверие населения к государству продолжает формировать негативное мнение о банках как об институтах сохранения и преумножения денежных средств. Тенденция на снижение вкладов пока присутствует, но, думаю, после нового года она будет переломлена».

По мнению аналитика финансовой группы QBF Дениса Иконникова, причиной снижения объема вкладов в реальном выражении стало снижение реальных располагаемых доходов населения в августе на 0,9% и в сентябре на 1,5% — впервые с начала года.

«Кроме того, необходимо отметить обсуждаемое в августе 2018 года возможное введение санкций со стороны США в отношении ряда российских банков, среди которых Сбербанк, вклады в котором уменьшились в III квартале на 1,7% к/к до 12 трлн руб.

Помимо этого, вкладчики все большее внимание обращают на фондовый рынок: в III квартале текущего года количество уникальных клиентов в системе торгов Московской Биржи увеличилось на 10,5% — до 1,66 млн человек.

Население также обратило внимание на облигации, которые приносят более высокий доход при сопоставимом риске: средняя доходность рублевых государственных (индекс RGBITR) и корпоративных (индекс MICEXCBITR) облигаций в сентябре 2018 года превысила 9% годовых на фоне возможного ввода санкций на российский госдолг и ослабления рубля.

Причем столь высокая доходность по ОФЗ наблюдается впервые с 2016 года. При этом средневзвешенные ставки по депозитам в рублях для физических лиц не превышают 6,5−7%. В номинальном выражении снижение объема вкладов составило лишь 0,2% к/к благодаря переоценке валютных вкладов, которые выросли за счет ослабления курса рубля к доллару более чем на 4% за III квартал текущего года».

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