Проект бюджета Костромы на 2019 год внесен в городскую Думу

Кострома, , 16:05 — REGNUM Доходы костромского бюджета в следующем году составят 5 миллиардов 665 миллионов рублей, расходы — на 81 миллион больше, сообщает ГТРК «Кострома». В городскую Думу внесён проект бюджета Костромы на 2019 год.

Как сообщает областное телевидение, почти 70% затрат бюджета будет израсходовано на социальную сферу.

Деньги обещают потратить на:

повышение зарплаты отдельным категориям работников социально-культурной сферы,

развитие городской инфраструктуры,

строительство детских садов на улицах Профсоюзной и Санаторной,

строительство двух школ на улице Суслова и Профсоюзной,

продолжение реконструкции базы гребного спорта на Речном проспекте.

«Если взять первоначальный бюджет 2018 года, то он был более проблемный. Этот бюджет более сбалансирован — который мы внесли. На сегодняшний день у нас предусмотрено финансирование 13 муниципальных программ. Запланированы необходимые расходы на реализацию майских указов Президента уже с самого начала года. Основные первоочередные расходы у нас бюджетом планируются», — отмечает заместитель главы администрации Костромы Илья Смирнов.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году доходная часть бюджета Костромской области увеличилась благодаря федеральной поддержке на 3,5 миллиарда рублей и составляла 27 миллиардов 162 миллиона рублей. Расходная часть достигала до 25 миллиардов 881 миллионов рублей.

«Мы получили дополнительную финансовую помощь в 3,6 миллиарда рублей. Изначально было предложение распределить все эти средства по расходным статьям, но мы решили иначе. Часть этой суммы пошла на покрытие дефицита бюджета, который у нас предусматривался ранее, часть была распределена, но остался и профицит в 1,2 миллиарда рублей, большую часть которого мы закладываем на исполнение своих долговых обязательств, то есть на сокращение ранее формировавшегося дефицита бюджета», — отметил Олег Скобелкин.

Отметим, что Костромская область получила из федерального бюджета более 6,9 млрд рублей бюджетных кредитов под 0,1 процентов годовых. Все деньги планировалось направить на замещение кредитов, взятых областью у коммерческих банков.