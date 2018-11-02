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Трансмашхолдинг разместил трехлетние биржевые облигации на 5 млрд рублей

Экономика

Номинал одной бумаги составил 1000 рублей

Москва, 2 ноября 2018, 15:50 — REGNUM  Биржевые облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей разместил на Московской бирже Трансмашхолдинг — ведущий российский производитель подвижного состава для рельсового транспорта, сообщает 2 ноября пресс-служба предприятия.

«Срок обращения биржевых облигаций — 3 года. Продолжительность купонного периода — 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что высокий уровень кредитоспособности предприятия на уровне BB — с позитивным прогнозом подтверждён экспертами международного рейтингового агентства Fitch Ratings и российского агентства Эксперт РА (ruAA-).

Организаторами облигационного займа являются ВТБ Капитал и Газпромбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

В компании напомнили, что сейчас в обращении находятся облигации Трансмашхолдинга серии ПБО-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Предприятие планирует погасить их в 2020 году.

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