Обещание Трампа выплатить госдолг смехотворно – эксперт

Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Обещание президента США о полной выплате госдолга невозможно воспринимать всерьез, это заявление носит предвыборный характер, в реальности никто не собирается этот долг отдавать, он продолжает расти, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 2 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Сергей Коковин, комментируя заявление Дональда Трампа о выплате госдолга.

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что к концу его второго президентского срока, то есть к концу 2023 года, госдолг США будет полностью погашен. Начать выплату госдолга Трамп обещал уже «в скором времени».

«Заявление Трампа носит политический характер и связано с приближающимися выборами. Если же говорить с точки зрения экономики, то это обещание просто смехотворно. Исполнить его невозможно.

Госдолг США составляет 21,5 трлн долларов и продолжает расти. ВВП страны — около 17 млрд долларов. Если они все вместе в течение полутора лет не будут кушать, то долг за это время можно будет отдать.

Если говорить серьезно, то отдает деньги не вся страна, а федеральное правительство. Его ресурсы гораздо меньше. Если бы у них был профицитный бюджет, можно было бы отдавать из профицита. Но бюджет у них, наоборот, дефицитный.

Наличие этого долга составляет для них некоторую проблему, но жить с ним можно. Какие-то средства идут на выплату процентов, но в целом ситуация для них не катастрофична.

Никто не собирается возвращать этот долг. И Трамп не сокращает его, а наращивает. Он хочет сокращать налоги, чтобы нравиться бизнесу, наращивать военные расходы, чтобы нравиться бизнесу по этому профилю, и не может сокращать социальные расходы. Их долг продолжит расти», — отметил Коковин.