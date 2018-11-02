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Неопределённость на рынке нефти сходит на нет

Экономика

… и начинает проясняться ситуация с поставками

Неопределённость на рынке нефти сходит на нет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 2 ноября 2018, 15:47 — REGNUM  Неопределённость на мировом рынке нефти, возникшая с введением санкций на закупку Иранской нефти, сходит на нет, начинает проясняться ситуация с поставками, кто и как сможет закрыть дефицит, возникающий мировом на рынке нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Так, США 1 ноября сделали исключение для восьми стран, которые будут продолжать экспортировать нефть из Ирана, плюс решение короля Саудовской Аравии Саламана об увеличении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, которое он озвучил после переговоров с ппрезидентом США — Дональдом Трампом. Необходимо компенсировать дефицит нефти после введения санкций против Ирана и нивелировать экономическую нестабильность в Венесуэле, где очень сильно падает добыча нефти.

«Не стоит забывать про выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября 2018 года и о планах Трампа о снижении цен на бензин на внутреннем рынке США, и сможет ли положительная статистика по запасам сырой нефти в США влиять на снижение нефтяных котировок в дальнейшем, покажет ближайшее будущее. Нефть марки WTI в ближайшее время можно будет увидеть на отметке 60 долларов за баррель, Brent 70 долларов за баррель», — считает эксперт.

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