В России утвержден паспорт проекта «Умный город»

Москва, , 15:39 — REGNUM Минстроем России утвержден ведомственный проект Минстроя России «Умный город». Проект будет реализовываться в рамках двух нацпроектов — «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». В дополнение к паспорту проекта разработана методология запуска проекта в регионах России и муниципалитетах, сообщается на сайте министерства.

Стратегическая цель проекта «Умный город» — переход на интеллектуальное управление городскими ресурсами и услугами, и конкретные решения, позволяющие его добиться. Проект направлен на повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых технологий.

В ходе реализации проекту необходимо будет создать цифровые инструменты участия жителей в принятии решений по вопросам городского развития, а также увеличить количество многоквартирных жилых домов, подключенных к автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов.

Подробнее: «Умный город»: в Москве начнут развивать новые технологии

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартовала масштабная программа «Умный город», которая позволит горожанам управлять столицей и сделать различные сервисы доступнее. В цифровую стратегию Москвы заложено шесть сквозных технологий во всех отраслях.

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