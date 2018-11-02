«Либерализм плюс рэкет» – Минфин РФ упрекнули за «идиотские представления»

Москва, , 15:37 — REGNUM Минфин РФ исходит из представления о том, что государство может получать деньги только за счёт разных поборов и налогов, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя рекомендации, выпущенные Минфином РФ, согласно которым органы местного самоуправления могли бы повысить доходность региональных бюджетов за счёт повышения некоторых налогов.

«Регионам на самом деле не дают зарабатывать деньги, — сказал Кагарлицкий. — Это любимая либералами сказка о мужике, которому надо подарить удочку. Но это тот случай, когда вы долго описываете, как устроена удочка, но подходить к воде категорически запрещаете. Они исходят из идиотского представления о том, что государство может взять деньги только с помощью разных поборов и налогов. Ключевая идея — государство ни в коем случае не должно само зарабатывать на свои расходы. Оно обязательно должно у кого-то отнимать деньги. То есть такое соединение либеральной концепции с обычными представлениям на уровне рэкета».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов повышения доходности региональных бюджетов названо повышение налогов на имущество и транспортный налог для мощных и дорогих автомобилей. Кроме того, регионам советуют устанавливать систему видеофиксации нарушений на дорогах, а также выявлять незарегистрированные водные транспортные средства и взимать с владельцев налоги.