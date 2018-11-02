Два алкогольных завода в Чувашии судятся из-за этикетки

Чебоксары, , 15:31 — REGNUM В УФАС Чувашии продолжаются разбирательства в связи с использованием алкогольной торговой марки. Речь идёт о водке с названием «100 лет Чебоксарская», которая «была широко известна» и применялась «задолго до создания истца и ответчика», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Отмечается, что в антимонопольное ведомство обратилось ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» («Чебоксарский ЛВЗ») на предмет наличия в действиях ООО «Спиртовой завод «Ядринский» признаков недобросовестной конкуренции. По их мнению, оно выразилось в использовании фирменного наименования «Чебоксарская водка» и изображения здания заводоуправления в Чебоксарах. Ответчик требование не признал.

В УФАС ссылаются на рассмотрение дела в суде. Основанием для судебных разбирательств стало исковое заявление завода «Ядринский» к «Чебоксарскому ЛВЗ». Заявитель требовал обязать конкурента прекратить изготавливать и распространять водку с названием «100 лет Чебоксарская» с этикеткой, «имитирующей этикетку продукта, права на которые принадлежат» истцу, об изъятии такого товара из оборота и уничтожении. Почему два вновь созданных общества бьются за старую торговую марку, объясняет в материалах суда.

«Суд перовой инстанции пришел к выводу, что водка с обозначением «100 лет Чебоксарская» с изображением на этикетке здания в ракурсе (под небольшим углом к зрителю), с включением нескольких фигур людей, лошадей, упряжек, в значительных объемах вводилась в гражданский оборот, была широко известна, этикетка применялась на протяжении длительного периода времени ФГУП «Росспиртпром», то есть задолго до создания истца и ответчика», — говорится в документах суда.

Арбитражный суд Чувашии в удовлетворении исковых требований отказал, Первый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. В настоящее время подана кассационная жалоба, рассмотрение которой назначено на 5 декабря 2018 года.

Разбирательства продолжаются и в УФАС Чувашии. Рассмотрение дела отложено на 13 ноября 2018 года в связи с ходатайством.

«Ходатайствовали о привлечении к рассмотрению дела МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу и запроса сведений на предмет объёмов реализованной алкогольной продукции «100 лет Чебоксарская водка» обществами «Спиртовой завод «Ядринский» и «Чебоксарский ЛВЗ», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Чувашии у «Росспиртпрома», помимо ликероводочного завода «Чебоксарский», ранее было ещё два филиала — спиртовые заводы «Ядринский» и «Марпосадский». В 2010 году «Росспиртпром» был преобразован из ФГУП в ОАО. Вскоре у собственника отпала необходимость в Марпосадском спиртзаводе, затем остановились заводы в Ядрине и Чебоксарах.

В 2011 году ликероводочный завод «Чебоксарский» возобновил работу. Было создано 137 рабочих мест. В октябре 2016 года, отвоевав часть рынка и вернув потребителей, завод сменил собственника. Им стал самый богатый депутат Госсовета Чувашии (по итогам 2015 года), бывший вице-спикер Олег Мешков. Что касается ООО «Спиртовой завод «Ядринский», то оно создано в августе 2016 года.