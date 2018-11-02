Саратовский НПЗ увеличил отгрузку бензина «Евро 6» на 34%

Саратов, , 15:31 — REGNUM Саратовский нефтеперерабатывающий завод увеличил в сентябре отгрузку бензина АИ-95-К5 «Евро-6» на 34% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает 2 ноября пресс-служба компании «Роснефть».

"Объем поставки для розничной сети Краснодарского края составил 17,3 тыс. тонн. Регион стал вторым по счету, где «Роснефть» реализует это инновационное экологичное топливо», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что выпуск бензина с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками стал возможен после завершения масштабной реконструкции установок завода.

Саратовский НПЗ — ключевой производитель нефтепродуктов в Саратовской области. Ежегодный объем переработки составляет 7 млн тонн нефти. Завод выпускает автомобильные бензины и дизельные топлива, дорожные и кровельные битумы, другую продукцию.

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