Регионам РФ не дают зарабатывать и погружают их в долги – ИГСО

Москва, , 15:19 — REGNUM Проблема региональных бюджетов России объясняется, с одной стороны, несправедливой системой распределения государственных доходов, а с другой, запретом на зарабатывание денег, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября, комментируя выпущенные Минфином сомнительные рекомендации, которые-де должны помочь региональным властям пополнить местные бюджеты.

«Проблема региональных бюджетов в двух вещах, — объяснил Кагарлицкий. — Первое, существует крайне несправедливая система распределения государственных доходов. Она устроена таким образом, что центр забирает всё, что можно, а потом даёт или не даёт субсидии и субвенции. Денег в регионах просто не остаётся. В результате они оказались в долгах, причём задолженность многих регионов приобретает катастрофические масштабы».

Вторая проблема, по мнению Кагарлицкого, состоит в том, что существующая система управления просто не разрешает регионам зарабатывать деньги.

«Российское законодательство практически полностью блокирует возможности регионов по созданию собственных прибыльных компаний в рамках государственной собственности, — рассказал эксперт. — Муниципальные можно кое-как создавать, а унитарные государственные компании на региональном уровне создавать просто запрещено. Иными словами, региону просто запрещают зарабатывать деньги».

Напомним, как стало известно 2 ноября, Минфин РФ выпустил методические рекомендации, согласно которым региональные власти могли бы пополнить свои бюджеты за счёт повышения эффективности администрирования доходов, выявления потенциальных источников доходов, мер, направленных на развитие экономического потенциала регионов, и совершенствования подходов к межбюджетному регулированию.

Если верить Минфину РФ, то документ разработан на основе изучения международного и российского опыта.