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На предприятиях «Евродона» возобновляют энергоснабжение

Экономика

Внешэконобанк расплатился с поставщиком ресурса

Ростов-на-Дону, 2 ноября 2018, 15:08 — REGNUM  Задолженность группы компаний «Евродон» погашена. ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» получил 59 млн рублей от Внешэкономбанка, с которым ранее была достигнута договорённость об оплате.

«Внешэкономбанк выполнил свое обещание и погасил задолженность ГК перед энергетиками. Введенное 24 октября ограничение электроэнергии отменено. В течении суток на всех точках поставки электроэнергии ГК «Евродон» будет возобновлено энергоснабжение», — цитирует представителя ВЭБ «Коммерсант».

ИА REGNUM ранее сообщало, что с просьбой о сохранении крупнейшего российского агрохолдинга к главе ВЭБ Игорю Шувалову обратились депутаты донского парламента. По мнению законодателей Ростовской области, только работающие предприятия «Евродона» позволят добиться максимально возможной отдачи тех масштабных кредитов и государственных субсидий, которые были инвестированы в создание производственного комплекса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские депутаты просят Внешэкономбанк сохранить «Евродон»

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