Специалисты приступили к сборке реактора на энергоблоке №1 Белорусской АЭС

Минск, , 15:04 — REGNUM Специалисты завершили проверку проходимости трубопроводов, соединяющих оборудование первого контура на энергоблоке №1 Белорусской АЭС, и приступили к сборке реактора, сообщает 2 ноября Управление коммуникаций Атомстройэкспорта.

В ходе проверки трубопроводов был осуществлен пролив системы аварийного охлаждения активной зоны и компенсатора давления, проведена очистка трубопроводов системы продувки-подпитки, и ряд других операций. В совокупности специалисты задействовали 26 технологических систем, связанных с первым контуром.

Вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин сообщил, что проведенные на этапе пролива испытания подтвердили высокое качество монтажа трубопроводов.

«В настоящее время специалисты приступили к сборке реактора. Эти работы ведутся в рамках подготовки к следующему важному этапу — гидроиспытаниям и циркуляционной промывке (ГИиЦП) трубопроводов реакторного отделения на повышенных параметрах», — сказал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в городе Островец. Генпроектировщиком и генподрядчиком сооружения выступает АСЭ, Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

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