«Детский сад!» – Кагарлицкий о рекомендациях Минфина РФ

Москва, , 15:16 — REGNUM Советы по пополнению региональных бюджетов путём легализации трудовых мигрантов или строительства платных дорог, которые распространил Минфин РФ, совершенно бесполезны, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Это рекомендации на уровне детского сада, — сказал Кагарлицкий. — Уж конечно, местные власти все подобные меры уже используют. Кроме того, даже если взять ситуацию с тем же строительством платных дорог, то это, во-первых, удар по бюджету местного населения. Во-вторых, где вы возьмёте на это деньги? Если вы будете строить частные дороги, они, конечно, будут платными, но полученные деньги, разумеется, не пойдут в бюджет области. Что касается легализации трудовых мигрантов и прочего, то это просто выглядит анекдотично. Минфин РФ вновь подтверждает свою линию, состоящую в том, чтобы выжать как можно больше денег из населения».

Напомним, как стало известно 2 ноября, Министерство финансов РФ выпустило методические рекомендации региональным властям и органам местного самоуправления, которые якобы могут помочь им увеличить свою доходную часть. В частности, ведомство Антона Силуанова предлагает повышать налоги на «роскошный» транспорт, развивать систему платных парковок и дорог, а также усилить работу по легализации трудовых отношений с иностранцами.