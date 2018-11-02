Нефтяники выполнили соглашение по ценам. Надолго ли?

Москва, , 14:17 — REGNUM Экспертное сообщество и некоторые участники нефтяного рынка не верят в то, что выполнение соглашения о снижении оптовых цен на бензин и дизельное топливо сможет надолго стабилизировать ситуацию. К примеру, доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя на своей странице в Facebook отметил:

«По бензину, как я вчера и говорил, никто ни о чем не договорился. Нефтяники пошли навстречу правительству и все. Цены на какой-то срок заморожены, но затраты — нет. Ни по тарифам, ни по процентам по кредитам, ни по налогам, акцизам и сборам, типа НДС, никаких соглашений нет. И не будет.

Но главное, экспорт как был, так и остался доступным абсолютно всем и в любых количествах. До Нового года дотянем, а там снова-здорово».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что нефтяники и правительство достигли договорённостей по снижению оптовых цен на моторное топливо сообщил журналистам Илья Джус, представитель российского вице-премьера Дмитрия Козака. Речь шла о заморозке оптовых цен не бензин и дизельное топливо. В противном случае премьер-министр России Дмитрий Медведев обещал ввести заградительные пошлины.

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