Воронеж: «Юбилейный» Ил-96-300 передан в цех окончательной сборки

Воронеж, , 14:13 — REGNUM Основные агрегаты очередного, двадцать пятого по счету, самолета Ил-96−300, переданы в цех окончательной сборки Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ПАО «ВАСО»). Об этом сообщила пресс-служба предприятия 2 ноября.

31 октября в цех окончательной сборки поступили фюзеляж и крыло будущего лайнера.

«Передача основных агрегатов планера нашей «юбилейной» машины Ил-96−300, безусловно, знаменательное событие. Одновременно с фюзеляжем на стыковку мы передали и крыло», — прокомментировал начальник агрегатно-сборочного производства ВАСО Юрий Шестаков.

Он отметил, что все работы идут в соответствии с графиком. Сейчас в цеха поступают первоочередные детали, ведутся подсборки на фюзеляж и крыло Ил-96−400М.

Воронежский авиазавод (ПАО «ВАСО) основан в 1932 году. Входит в транспортный дивизион ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, готовит к выпуску первый военно-транспортный Ил-112В.Также изготавливает узлы и агрегаты для отечественных самолетов Sukhoi SuperJet 100, МС-21, Ил-76МД-90А.

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