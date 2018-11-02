Индия поднялась на 23 места в рейтинге «легкости введения бизнеса»

Нью-Дели, , 16:21 — REGNUM Индия заняла 77 место в мире по легкости ведения бизнеса. Об этом сообщает со ссылкой на отчет Всемирного банка индийское новостное издание «Дейник бхаскар».

По сравнению с предыдущим годом положение Индии в рейтинге «легкости ведения бизнеса» улучшилось на 23 позиции. Таким образом, за прошедшие четыре года Индия поднялась со 142 на 77 место. Согласно докладу Всемирного банка, столь быстрый рост позиций страны стал возможен благодаря введению единого налога на товары и услуги, а также общему сокращению налоговой нагрузки на бизнес. В настоящий момент в Индии созданы наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса в Южной Азии.

Министр финансов Индии Арун Джейтли подчеркнул, что подобные успехи стали возможными лишь благодаря целенаправленной политике правительства страны во главе с Нарендрой Моди по привлечению инвестиций в страну, искоренению коррупции и сокращению бюрократических издержек ведения бизнеса. Сам премьер-министр Индии поставил стране задачу за следующие пять лет войти в первые 50 стран рейтинга «легкости ведения бизнеса».