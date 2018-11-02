Пятница, 2 Ноября 2018 года
14:43:34 МСК

В Италии увеличат акцизы на табак

Экономика

В 2019 году правительство намерено получить 132,6 млн евро акцизов на сигареты, табак и сигары

В Италии увеличат акцизы на табак
Иллюстрация: MonicaVolpin
Листья табака

Рим, 2 ноября 2018, 14:06 — REGNUM  Проект бюджета Италии на 2019 год предполагает увеличение акцизов на табачную продукцию, сообщает Il Giornale в пятницу, 2 ноября.

В 2019 году правительство намерено получить 108 млн евро акцизов на сигареты, 22,5 млн евро — акцизов на табак, 1,8 млн евро — акцизов на сигары. Общая сумма таким образом составит 132,6 млн евро.

Предполагается, что стоимость каждой пачки сигарет вырастет на 10 центов. Впрочем, у производителей есть возможность не повышать цены, но тогда им придётся пожертвовать частью прибыли, отмечают обозреватели издания.

Читайте также: Италия ежегодно теряет миллиард евро из-за контрабанды сигарет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить