В Италии увеличат акцизы на табак

Рим, , 14:06 — REGNUM Проект бюджета Италии на 2019 год предполагает увеличение акцизов на табачную продукцию, сообщает Il Giornale в пятницу, 2 ноября.

В 2019 году правительство намерено получить 108 млн евро акцизов на сигареты, 22,5 млн евро — акцизов на табак, 1,8 млн евро — акцизов на сигары. Общая сумма таким образом составит 132,6 млн евро.

Предполагается, что стоимость каждой пачки сигарет вырастет на 10 центов. Впрочем, у производителей есть возможность не повышать цены, но тогда им придётся пожертвовать частью прибыли, отмечают обозреватели издания.

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